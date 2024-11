Teresa Grillo nuova dirigente

Sui banchi di scuola per un anno. Per formarsi a servizio del loro futuro e per costruirsi la capacità di incidere positivamente sulla società di cui fanno parte. Gli alunni meritevoli di San Giorgio su Legnano per l'anno scolastico 2022-23 raccoglieranno ora i frutti del loro impegno ricevendo assegni e attestati di studio in una cerimonia.