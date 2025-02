Intesa ASST e Vanzaghello

Siglata l’intesa fra l’ASST Ovest Milanese e il Comune di Vanzaghello per l’utilizzo del “Centro Salute Ambrosetti Calloni” con l’attivazione di nuovi servizi socio sanitari a beneficio dei cittadini.

Siglata l’intesa fra l’ASST Ovest Milanese e il Comune di Vanzaghello per l’utilizzo del “Centro Salute Ambrosetti Calloni” con l’attivazione di nuovi servizi socio sanitari a beneficio dei cittadini. In particolare, nella struttura, in stretta collaborazione con il Distretto del Castanese diretto dalla Dott.ssa Laura Bergamin, verranno avviati: un Punto Unico di Accesso (PUA) aperto una mattina la settimana quale supporto e orientamento per indirizzare i cittadini verso i servizi socio sanitari e assistenziali presenti sul territorio; l’attività di prevenzione e promozione della salute attraverso la consulenza dell’infermiere di famiglia e di comunità, incontri di educazione sanitaria, gruppi di psico-educazione, il confronto con i care-giver; l’attività di consulenza e presa in carico di persone con disabilità e delle loro famiglie con il supporto di assistenti sociali ed educatori; la consulenza per la protezione giuridica; il trasporto di comunità di carattere socio sanitario in collaborazione con le associazioni del territorio; i servizi di assistenza domiciliare in raccordo con i servizi sociali comunali.

“La nostra azienda sta investendo impegno e risorse per avvicinare il più possibile i servizi socio sanitari ai cittadini e rispondere ai loro bisogni di salute – commenta il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese Francesco Laurelli – riservando un’attenzione particolare alle fragilità e alla cronicità. Il grande lavoro svolto dai nostri Distretti rafforza l’offerta socio sanitaria rivolta alla popolazione e interviene sulla domanda in termini di prevenzione, cura e assistenza territoriali”.

“L’accordo con il Comune di Vanzaghello rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio – sottolinea il Direttore Sanitario Giovanni Guizzetti – e trae origine da una analisi specifica, articolata e dettagliata. I servizi attivati nella locale struttura rafforzano il legame fra le istituzioni sanitarie e i cittadini, consentono un attento monitoraggio dei loro bisogni e forniscono strumenti adeguati per garantire loro appropriatezza, tempestività ed efficacia”.

“L’attivazione di questi nuovi servizi parte da uno studio attento e meticoloso – spiega il Sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti – qualitativo e quantitativo del bisogno di salute dei cittadini. Le risposte previste varcano i confini del nostro Comune e rafforzano la rete dei servizi territoriali a beneficio di tutti. Ringrazio la Direzione strategica dell’ASST Ovest Milanese per l’avvio di questa collaborazione, la direttrice del Distretto del Castanese dott.ssa Bergamin per il lavoro svolto e il personale comunale per l’impegno e la dedizione dimostrati”.

I nuovi servizi proposti al “Centro Salute Ambrosetti Calloni” e i risultati dello studio “Identificazione del bisogno di salute nel Comune di Vanzaghello” verranno approfonditi durante un incontro pubblico che avrà luogo sabato 1 marzo alle 17, nella Sala Consiliare di Piazza Pertini. ​

