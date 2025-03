Via Matteotti si è rifatta il look. Con beneficio degli arlunesi che, quotidianamente, si trovano a percorrerla.

Via Matteotti si è rifatta il look. Con beneficio degli arlunesi che, quotidianamente, si trovano a percorrerla. "L'azienda a cui è in capo l'appalto per la segnaletica stradale - spiega il sindaco Alfio Colombo - ha portato a termine lavori attesi da tempo, tra questi il rifacimento dei parcheggi e un primo tentativo di modifica alla viabilità di via Matteotti che, negli anni, ha creato diverse situazioni di pericolo". L'Amministrazione ha comunque affermato che valuterà nel tempo l'efficacia degli accorgimenti introdotti. In via Marconi sono frattanto stati posti dissuasori di velocità per cercare di disciplinare una situazione potenzialmente critica "soprattutto - aggiunge il sindaco arlunese - negli orari di ingresso e uscita dei bambini dalla scuola materna". Il programma ha previsto anche la riqualificazione dei parcheggi di via Rosmini.

