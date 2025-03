A Laveno il 'Km Green'

Un progetto ideato e curato dagli allievi delle scuole del paese natale di Alfredo Binda: un km della pista ciclabile che parte da Cittiglio e porta a Laveno.

Questa mattina a Cittiglio (VA) è stato inaugurato il KMGREEN, un progetto ideato e curato dagli allievi delle scuole del paese natale di Alfredo Binda, con il supporto della Cycling Sport Promotion e dell’Amministrazione Comunale. Si tratta di un km della pista ciclabile che parte da Cittiglio e porta a Laveno. In futuro in questo tratto bambini e ragazzi delle scuole di Cittiglio, grazie all’ esperienza maturata nel progetto Green School, racconteranno come è possibile applicare delle buone pratiche nella vita di tutti i giorni per avere un minor impatto sull’ambiente e promuovere il ben-essere di tutti gli abitanti della Terra. “Scopriremo insieme che non bisogna stravolgere la propria vita, ma cambiare il MODO di fare le cose – spiega Roberta Tagliati, docente scuola primaria di Cittiglio – Presto saranno realizzati dei podcast nei quali non parleremo solo di buone pratiche ma anche curiosità e interviste a persone che per noi sono state e saranno significative nel percorso Green School. Insomma,1km che stuzzicherà la curiosità di chi lo percorre. Il prossimo anno verranno posizionate delle paline con qrcode collegati a varie puntate di podcast realizzati da noi. Tratteranno i seguenti argomenti: Rifiuti, Acqua, Biodiversità, Energia, Mobilità Sostenibile, Spreco Alimentare. Ma non ci fermeremo qui, cercheremo di arricchire questo km coinvolgendo le realtà del paese attraverso alcuni incontri a partire dal mese di ottobre. Inquadrando il qrcode sulla bacheca iniziale si può già ascoltare il nostro primo podcast per spiegare alle persone il progetto. Vogliamo raggiungere il maggior numero di persone possibile, intendiamo seminare pillole di sostenibilità in tutto il paese. Il nostro sogno è che, nei diversi paesi interessanti dalla pista ciclabile, ci sia un KM GREEN. Per questo motivo, quando il nostro km sarà completato, sarà un modello da poter esportare e riprodurre personalizzandolo a seconda della realtà presente nel territorio, ma sempre con la sostenibilità come tema”.

Il sindaco Rossella Magnani aggiunge: “L’Amministrazione Comunale di Cittiglio è felice di supportare le scuole nei loro progetti perché tutto parte dai ragazzi che sono il futuro del nostro paese. Ogni progetto che li avvicina all’ambiente, alla sostenibilità e alle buone abitudini per l’Amministrazione è un progetto importante che deve essere sostenuto e sviluppato insieme”.

Oltre al sindaco all’inaugurazione sono intervenuti Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion, l’assessore Giovanni D’Angelo ed alcuni rappresentanti della Protezione Civile di Cittiglio. Questa iniziativa si inserisce anche nella campagna di sensibilizzazione promossa dall'Unione Ciclistica Internazionale: “UCI Climate Action Charter”, alla quale la Cycling Sport Promotion ha aderito fin dalla nascita.

