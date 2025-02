Cinque squadre… e via che si scende in campo. Fischio d’inizio dalle 9 allo Stadio ‘G. Seratoni’ di via Molinara a Turbigo. È il primo torneo ‘Milan Academy Cup’.

Cinque squadre… e via che si scende in campo. Fischio d’inizio dalle 9 allo Stadio ‘G. Seratoni’ di via Molinara a Turbigo. È il primo torneo ‘Milan Academy Cup’, in programma domenica 2 marzo. Pronti, allora, a sfidarsi, tra azioni, gol e soprattutto tanto divertimento saranno i classe 2014, 2015, 2016 e 2017 dei Soccer Boys, Accademia del Talento, Milan, Asd Pontevecchio e Union Novara.

