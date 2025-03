Per parlare di intelligenza artificiale

Intelligenza Artificiale: se ne è parlato in sala Lambruschini, in un incontro organizzato dalla Pro Loco di Bienate e Magnago.

Intelligenza Artificiale: se ne è parlato in sala Lambruschini, in un incontro organizzato dalla Pro Loco di Bienate e Magnago. Il relatore, l’esperto informatico Alberto Toscano, ha coinvolto i presenti raccontando l’evoluzione dell’AI, dalle sue origini fino agli utilizzi più recenti. Dopo una prima parte teorica, la serata è proseguita con esempi pratici di applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale, suscitando grande interesse tra i presenti. “Il riscontro della cittadinanza è stato molto positivo, segno che c’è sempre più curiosità verso queste nuove tecnologie - ha commentato l’assessore Federica Berlanda - Ringrazio la Pro Loco per aver promosso questo momento di approfondimento su un tema così attuale".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!