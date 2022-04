'Giliberti Team': incidente a Maggiora

'Prima', purtroppo, da dimenticare e con tanta paura per il 'Giliberti Team'. Già, perché a Maggiora, il pilota Daniele Caronelli è stato coinvolto in un grave incidente.

'Prima', purtroppo, da dimenticare e con tanta paura per il 'Giliberti Team'. Già, perché durante la tappa del Campionato Italiano Rallycross sul circuito di Maggiora (Novara), il pilota della squadra di Turbigo, Daniele Caronelli, a bordo del kartcross K3, è rimasto coinvolto in un grave incidente. Un urto violento, tanto che è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale di Novara, dove è stato operato d'urgenza per la rottura della dodicesima vertebra. "Tutto il team si stringe a lui e alla famiglia, augurandogli una pronta guarigione - hanno scritto dal gruppo - Daniele ti siamo vicini in un momento così complicato, sicuri che ti riprenderai e tornerai più forte di prima".

