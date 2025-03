La due giorni di Carnevale

Due giorni di divertimento tra maschere, spettacoli e momenti di festa con appuntamenti divisi per tutte le età e una bella sfilata nel pomeriggio di sabato.

L'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono si prepara a festeggiare il Carnevale con un ricco programma di eventi, dedicato a bambini, ragazzi e famiglie. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Cuggiono e sostenuta da Cuggiono Giovani, promette due giorni di divertimento tra maschere, spettacoli e momenti di festa.

Venerdì 7 marzo: Maschere e Allegria per Tutti

La festa prenderà il via nel pomeriggio di venerdì 7 marzo con una Festa in Maschera dedicata ai più piccoli, dai bambini dell'infanzia fino alla quinta elementare. Dalle 14:30 alle 17, i piccoli partecipanti potranno divertirsi in un'atmosfera di gioia e colori. Il momento clou sarà il Grande Spettacolo di Giocoleria e Show, che si terrà dalle 15 alle 16:30, offrendo magia e stupore a tutti i presenti.

La serata sarà poi riservata ai ragazzi delle scuole medie e agli adolescenti fino ai 19 anni, con un'altra Festa in Maschera in programma dalle 19 alle 22:30. Un'occasione perfetta per divertirsi e celebrare il Carnevale tra amici in un ambiente festoso e sicuro.

Sabato 8 marzo: Sfilata, Spettacoli e Cena di Festa

Sabato 8 marzo sarà la giornata più attesa, con la tradizionale Sfilata di Carnevale che animerà le vie del paese. Il ritrovo è previsto alle 14:30, mentre la partenza della sfilata sarà alle ore 15. Il tema di quest'anno, "C'era una volta...", invita a un viaggio nel mondo delle fiabe e della fantasia, con costumi e carri allegorici che renderanno l'evento ancora più spettacolare.

A chiudere le celebrazioni, la Cena di Festa organizzata presso l'Oratorio. Il menù prevede un costo di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini, con iscrizioni aperte fino al 6 marzo. Durante la serata, i partecipanti potranno godersi lo Spettacolo e Show con Supersimo, oltre a momenti di Baby Dance e giochi con Diletta, per una serata all'insegna del divertimento e della spensieratezza.

