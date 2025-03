Nuovi 'Corsi nel Cassetto'

"Tipi da orto" con Lorena Arpesella e "Il sipario magico - Corso 2" con Donatella Bartolomei. Due percorsi diversi, ma entrambi capaci di stimolare creatività e manualità.

La Biblioteca di Inveruno offre due opportunità per chi desidera ampliare le proprie conoscenze e vivere nuove esperienze: "Tipi da orto" con Lorena Arpesella e "Il sipario magico - Corso 2" con Donatella Bartolomei. Due percorsi diversi, ma entrambi capaci di stimolare creatività, manualità ed espressione personale.

Tipi da Orto: dalla terra alla tavola, tutto l'anno

Se hai sempre sognato di avere un orto, ma non sai da dove cominciare, questo corso è perfetto per te. Lorena Arpesella guiderà i partecipanti attraverso tutte le fasi della creazione di un orto, sia in terra che in vaso. Non si tratta solo di seminare e raccogliere, ma di progettare un angolo verde che possa garantire una produzione continua per tutto l’anno.

In sette lezioni, a partire dal 25 marzo 2025, ogni martedì dalle 18 alle 20, i partecipanti impareranno a pianificare lo spazio, scegliere le colture giuste e adottare tecniche per garantire una raccolta continua. Un'occasione per avvicinarsi alla natura, mangiare sano e, perché no, rilassarsi dedicandosi a un'attività gratificante.

Il costo del corso è di 110 euro e le iscrizioni sono aperte fino al 21 marzo 2025. Maggiori informazioni sul sito ufficiale: Tipi da Orto.

Il Sipario Magico: scoprire il teatro e se stessi

Per chi invece ama l’arte della recitazione o vuole mettersi alla prova in un laboratorio teatrale, "Il Sipario Magico - Corso 2" rappresenta un’occasione straordinaria. Con Donatella Bartolomei, i partecipanti esploreranno le molteplici forme dell’espressione teatrale, scoprendo nuove modalità comunicative e, per i più appassionati, mondi e stati dell’essere inediti.

Il corso è aperto a tutti, anche a chi non ha partecipato alla prima edizione, ed è strutturato in dieci lezioni serali, ogni mercoledì dalle 21 alle 23, a partire dal 19 marzo 2025. Un’esperienza che promette di essere arricchente non solo dal punto di vista teatrale, ma anche umano, stimolando creatività e autostima.

Il costo del corso è di 150 euro e le iscrizioni chiudono il 14 marzo 2025. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale: Il Sipario Magico - Corso 2.

