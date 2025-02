Un progetto per la mobilità green

Sabato 1 marzo, in Sala Consiliare, un importante convegno dedicato ai "Percorsi Sostenibili sulla Via Francisca del Lucomagno". Molti ospiti per una modalità di turismo sostenibile.

Il prossimo 1 marzo, alle ore 10:30, si terrà a Inveruno, presso la Sala Consiliare G. Massoni di via Senatore G. Marcora 38/40, un importante evento dedicato ai "Percorsi Sostenibili sulla Via Francisca del Lucomagno". L'iniziativa, promossa da E-Bike Travel Ticino, intende valorizzare il cicloturismo sostenibile e la ricchezza culturale e naturalistica di questo storico cammino. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Inveruno, Nicoletta Saveri, e del Presidente del Consorzio dei Navigli Spa, Carlo Ferrè. Seguirà l'introduzione e presentazione del progetto, a cura di E-Bike Travel Ticino, con un approfondimento sulle finalità e sulle opportunità offerte dall’iniziativa per promuovere il cicloturismo e valorizzare la Via Francisca del Lucomagno. Uno dei momenti centrali sarà la presentazione dei percorsi e delle attrattive della Via Francisca del Lucomagno, condotta da F. Maruca, Presidente dell'Associazione "IN Cammino - la Via Francisca del Lucomagno ETS". Sarà un viaggio attraverso storia, cultura e natura, esplorando abbazie, parchi e borghi storici, con un focus sui luoghi di maggiore interesse e valore simbolico del percorso. La promozione culturale del territorio sarà al centro dell'intervento di Marcello Mazzoleni, Presidente della Fondazione "Per Leggere", che illustrerà il progetto "Libri in cammino", un'iniziativa che unisce lettura e scoperta del paesaggio. L’incontro proseguirà con una tavola rotonda dedicata alla promozione e valorizzazione del territorio, esplorando buone pratiche e nuove esperienze. Interverrà Michele Longoni, Vice Presidente del Polo Culturale e Assessore alla Cultura del Comune di Inveruno. Tra i progetti presentati spiccano: "Tra Navigli e Ticino", un’iniziativa sovracomunale per la promozione di un territorio unico, tra Ticino e Navigli, con l’intervento di Beatrice Poggi, Vice Sindaco del Comune di Abbiategrasso e Capofila del Tavolo del Turismo. Il bando ‘Turismo in bici’ della Camera di Commercio resta aperto fino al 16 ottobre 2025 ed è stato curato da Emiliano Crotti, Europartner Service Srl.

