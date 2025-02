Cicloturismo nel Parco del Ticino

Ebike Travel Ticino lancia un'iniziativa destinata a coniugare la scoperta del territorio con la sostenibilità: "Percorsi sostenibili sulla Via Francisca del Lucomagno".

Grazie al contributo della Camera di Commercio di Milano e al bando ‘Turismo in Bici 2024’, Ebike Travel Ticino lancia un'iniziativa destinata a coniugare la scoperta del territorio con la sostenibilità: "Percorsi sostenibili sulla Via Francisca del Lucomagno – Il cicloturismo come esperienza culturale e green". Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere il Parco del Ticino e i territori attraversati dalla storica Via Francisca del Lucomagno, incentivando un turismo slow e consapevole che esalta il ricco patrimonio storico, artistico e naturalistico della zona. Questa antica via di pellegrinaggio, che collega il Lago di Costanza a Pavia, rappresenta non solo un tracciato di straordinario fascino, ma anche un’opportunità unica per far conoscere a un pubblico più ampio le meraviglie del Parco del Ticino e dei suoi borghi storici. Al centro dell’iniziativa vi è l’organizzazione di escursioni guidate in e-bike che permetteranno ai partecipanti di esplorare il territorio in modo sostenibile, accompagnati da guide turistiche esperte. Durante il percorso, i cicloturisti potranno immergersi nella storia e nelle tradizioni locali, visitando luoghi di straordinario valore culturale come Villa Clerici a Castelletto di Cuggiono, l’abbazia di Morimondo e la Canonica di Bernate, oltre a godere di panorami mozzafiato all’interno del Parco del Ticino. Questa iniziativa non è solo un'opportunità per vivere un'esperienza autentica e immersiva tra storia e natura, ma rappresenta anche un’importante occasione per il rilancio del turismo locale. Grazie al coinvolgimento dell’Associazione Via Francisca del Lucomagno, il progetto punta a destagionalizzare i flussi turistici, offrendo un'alternativa sostenibile ai circuiti tradizionali e valorizzando l’intero ecosistema del Parco del Ticino. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sviluppo del turismo green, rispondendo alle nuove esigenze dei viaggiatori moderni, sempre più attenti alla sostenibilità e alla qualità dell’esperienza di viaggio. Promuovere il cicloturismo lungo la Via Francisca significa dunque non solo incentivare un modello di mobilità dolce, ma anche sostenere le economie locali, creare nuove opportunità per le comunità e far conoscere al mondo un territorio di straordinaria bellezza e valore culturale. Con questo progetto, il Parco del Ticino si conferma come una meta privilegiata per chi desidera un turismo esperienziale, consapevole e rispettoso dell’ambiente, capace di offrire emozioni uniche tra storia, natura e cultura.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!