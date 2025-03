In ebike lungo la via Francisca

Presentato il progetto per scoprire il territorio del Parco del Ticino in bici: la proposta prevede diverse tappe organizzate mese per mese.

Sabato 1 marzo, alla presenza di cittadini e autorità, si è svolta presso la Sala Consiliare di Inveruno la presentazione ufficiale del progetto ‘Percorsi sostenibili sulla Via Francisca del Lucomagno’. Nato grazie alla sinergia tra Ebike Travel Ticino, Comune di Inveruno, Fondazione per Leggere, Consorzio dei Navigli e Polo Culturale Castanese. “Questo progetto – afferma Emilio Crespi, proprietario insieme al figlio Alessandro di Ebike Travel Ticino – è nato con lo scopo di incrementare la valorizzazione del territorio. Siamo partiti da un bando del turismo, emanato dalla Camera di Commercio di Milano con l’obiettivo di realizzare e potenziare le strutture ‘bike friendly’ oltre ad arricchire l’offerta di servizi e prodotti ciclo turistici integrati con il territorio”. Al centro del progetto si inserisce l’Ebike, intesa come elemento che unisce tecnologia e sostenibilità e che offre la possibilità di effettuare un viaggio in comodità ed efficienza, apprezzando il territorio circostante. In questo frangente assume un ruolo fondamentale la partnership con la Via Francisca del Lucomagno, nella figura del presidente Ferruccio Maruca, che durante il suo intervento ne ha descritto caratteristiche e peculiarità, in un coinvolgente racconto che ha spaziato tra storia, arte e natura. Un vero e proprio viaggio alla scoperta dei 135 km di cammino in Italia, da Lavena Ponte Tresa fino a Pavia, passando per abbazie, parchi, siti UNESCO e borghi storici. La sinergia creatasi tra queste realtà diverte, ha come obiettivo ultimo l’organizzazione di escursioni guidate che permetteranno ai partecipanti di esplorare il territorio in modo sostenibile, accompagnati da guide turistiche esperte. Durante il percorso, i cicloturisti potranno immergersi nella storia e nelle tradizioni locali, visitando luoghi di straordinario valore culturale come Villa Clerici a Castelletto di Cuggiono, l’abbazia di Morimondo e la Canonica di Bernate, oltre a godere di panorami mozzafiato all’interno del Parco del Ticino. Questa iniziativa non è solo un'occasione per vivere un'esperienza autentica e immersiva tra storia e natura, ma rappresenta anche un’importante opportunità per il rilancio del turismo locale. “Oggi raggiungiamo un traguardo importante – continua poi Carlo Ferrè presidente del Consorzio dei Navigli – dopo oltre vent’anni di impegno nella promozione turista nel territorio dei Navigli. Un percorso che coinvolge tutti: le istituzioni pubbliche, le associazioni private, il mondo economico e commerciale, ma anche quello culturale e associativo”. La giornata si è conclusa con gli interventi di Marcello Mazzoleni, presidente di Fondazione per Leggere, Beatrice Poggi per ‘Tra navigli e Ticino’ e Michele Longoni, vice presidente del Polo Culturale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!