Un weekend di successi

Un fine settimana, lo scorso, ricco di emozioni e soddisfazioni per la SOI Inveruno, protagonista sia sul fronte organizzativo che sportivo.

Sabato e domenica, infatti, la società gialloblù ha organizzato in maniera impeccabile i Campionati Regionali di Atletica Junior e Promesse presso il campo di atletica di via Borri a Busto Arsizio (Va). Un evento gestito con professionalità e spirito di squadra, che ha portato anche a risultati sportivi di rilievo: da segnalare il prestigioso terzo posto regionale conquistato dalla staffetta 4x100 femminile Junior della SOI (Baggini, Colombini, Cucchetti e Pasini).

Non solo atletica: il weekend ha visto la SOI protagonista anche nella pallacanestro. Le finali UISP, organizzate in casa nella nuova palestra delle Scuole Medie di via IV Novembre a Inveruno, hanno portato risultati straordinari. Gli Under 13 e gli Under 14 Platinum hanno conquistato entrambi il secondo posto, mentre gli Under 16 si sono laureati campioni nel torneo Silver. Applausi anche per Emanuele Pellachin, atleta gialloblù che ha ottenuto il titolo di miglior tiratore da “3” del campionato Under 19.

Un weekend che conferma la forza e la vitalità dell’intero movimento gialloblù, frutto dell’impegno dell’organizzazione, degli allenatori, dei volontari, delle famiglie e, naturalmente, degli atleti.

Il prossimo appuntamento sarà il 14 giugno a Furato, stavolta con il settore Volley per il torneo “Green Volley 4v4 misto”. Le iscrizioni sono già aperte sui canali social della SOI Inveruno.

