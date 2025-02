Un big-match che vale la vetta

Domani, mercoledì 19 febbraio, sul taraflex castellanzese arriva infatti San Giovanni in Marignano, fresca vincitrice della Coppa Italia.

La Soevis Arena è pronta ad indossare l’abito delle grandi occasioni per il primo turno infrasettimanale della Pool Promozione, con la Futura Volley Giovani che inaugura col botto il suo cammino in casa nella seconda fase del campionato. Domani, mercoledì 19 febbraio, sul taraflex castellanzese arriva infatti San Giovanni in Marignano, fresca vincitrice della Coppa Italia.

Una sfida di altissimo livello tra le due formazioni che hanno vinto la Regular Season nei rispettivi gironi di serie A2 e che hanno preso possesso delle prime due posizioni della classifica. Tre soli punti separano Cocche e Zie, pronte a darsi battaglia in un match che mette in palio la vetta della Pool Promozione.

La gara di domani sera sarà il secondo incrocio stagionale tra Busto Arsizio e Omag dopo la semifinale di Coppa Italia dello scorso 8 gennaio e nel cammino che ha condotto le romagnole ad alzare il trofeo, le Cocche sono state le uniche ad aver strappato un set alle ragazze di coach Massimo Bellano.

In generale, i nove match precedenti si sono sempre rivelati sfide importanti giocate tra Pool Promozione e Coppa Italia, con la sola eccezione della stagione 2021/22 con le due squadre finite nello stesso girone della Regular Season. Il bilancio dei confronti è piuttosto equilibrato, con la Omag che ora conduce per cinque successi a quattro. La Soevis Arena si preannuncia caldissima per un match di cartello che attirerà il pubblico delle grandi occasioni e che vedrà anche la presenza delle famiglie del settore giovanile biancorosso, pronte a spingere la squadra di coach ALESSANDRO BELTRAMI, col loro importante sostegno.

