Formazione sul codice della strada

Aggiornarsi e formarsi sempre di più. Il codice della strada e le piattaforme di notifiche digitali, allora, saranno al centro dell'attenzione venerdì 21 febbraio, in sala vetrate a Turbigo, in occasione della mattinata di corso promossa dal comandante della Polizia locale Antonio Erbaio e dal comando di piazza Bonomi, rivolta alle Forze dell'ordine. Relatori saranno Gaetano Noé (attualmente Direttore Dipartimento Ambiente città di Torino; già comandante della PM di Parma e autore del prontuario del Codice della Strada, edizione Gaspari) e Gianluca D’Alleo (Technical Implementation Manager Dipartimento per la trasformazione digitale). "È fondamentale che l'operatore che lavora su strada sia costantemente e puntualmente aggiornato - spiega lo stesso Erbaio - Su questo, allora, verterà l'iniziativa, da una parte ripassando quello che in maniera giornaliera ognuno di noi svolge, dall'altra approfondendo le novità del codice della strada".

CODICE DELLA STRADA: UNA MATTINATA DI FORMAZIONE



