Nella biblioteca civica “Alda Merini” di Robecchetto con Induno ultimo appuntamento con le colazioni per “il piccolo lettore mai sazio”.

Nella biblioteca civica “Alda Merini” di Robecchetto con Induno ultimo appuntamento con le colazioni per “il piccolo lettore mai sazio”. L’evento culturale per avvicinare i bambini dai tre anni alla lettura si terrà a Malvaglio, nella struttura di via Novara, sabato 15 giugno dalle 10. Alla colazione seguiranno letture animate a cura di Emanuela De Dionigi della Cooperativa Il Naviglio e di un laboratorio a cura di Alice Calcaterra. È necessario prenotare in biblioteca entro giovedì 13 giugno e i primi 15 iscritti avranno la possibilità di avere la consumazione della colazione gratuita. La colazione è a cura del Bar Emma di Malvaglio. L’evento rientra nel progetto "L'Alda Merini ovunque, per chiunque", finanziato tramite Bando Città che Legge dal CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!