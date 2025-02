Kettlebell: raduno "Azzurro"

Più di 40 atleti. Lavorare e farlo insieme. Un esercizio, un secondo, un altro ancora e via così. Appuntamento, allora, a Turbigo: già, perché è qui che si è ritrovata la Nazionale Italiana di kettlebell.

Più di 40 atleti. Lavorare e farlo insieme. Un esercizio, un secondo, un altro ancora e via così. Appuntamento, allora, a Turbigo: già, perché è qui che si è ritrovata la Nazionale Italiana di kettlebell. Un pomeriggio di allenamento e preparazione in vista delle competizioni che l’attendono, ma anche l’occasione, come si dice, per essere e diventare sempre più squadra. Impegno, dedizione, passione e condivisione, alla fine, sono state le parole chiave per gli ‘Azzurri’ durante tutto il raduno. Pronti a vivere ancora più a pieno questa disciplina e le diverse gare che arriveranno. Con un obiettivo chiaro e preciso: essere ancora una volta protagonisti.

POMERIGGIO "AZZURRO": LA NAZIONALE DI KETTLEBELL A TURBIGO



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!