"O assessore o presidente"

O fa l'assessore o fa il presidente del Club. Per la Lega di Nerviano, Enrico Fontana non può ricoprire sia un ruolo nella giunta retta dal sindaco Daniela Colombo sia quello di presidente dell'Unione Sportiva Ciclistica Nervianese. Il Carroccio nervianese parte dall'individuare quella che ritiene una "stranezza", ovvero il fatto che, nell'elenco delle associazioni sportive, compaiano i presidenti di tutti i sodalizi ma non quello dell'Us Ciclistica Nervianese, che è appunto Fontana. Da qui la reprimenda della Lega nervianese secondo la quale è "Inopportuno ricoprire contemporaneamente la carica di assessore e quella di presidente di un'associazione sportiva che usufruisce di una sede in comodato d'uso gratuito presso il Centro sportivo Re Cecconi e riceve contributi importanti dal comune "a esempio il contributo di ottomila Euro per la Coppa Caduti). Fontana ha poi comunicato che le procure speciali per la gestione delle attività del sodalizio saranno affidate al vicepresidente. Ma, fa notare la Lega, "lo strumento della procura non sospende comunque tutte le prerogative di un presidente che restano tali". Il Carroccio chiude quindi chiedendo "Assoluta chiarezza e trasparenza che devono concretizzarsi con scelte univoche che non lascino alcun dubbio o sospetto". E ricorda un precedente, quello del consigliere comunale Francesco Pompa che, "Con delega al progetto sport, si dimise" essendo contemporaneamente anche presidente di un'associazione.

