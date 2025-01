Trema la maggioranza

La temperatura del dibattito politico sotto il cielo di Nerviano resta caliente.

Da una parte le rassicurazioni del sindaco Daniela Colombo sulla tenuta della sua maggioranza nonostante alcune dimissioni di consiglieri e assessori, dall'altra le punzecchiature della Lega sul fatto che essa si starebbe progressivamente sfaldando. La temperatura del dibattito politico sotto il cielo di Nerviano resta caliente. Il partito del Carroccio parte evidenziando che "il passaggio dal vivere e lavorare insieme per il bene comune ritrovandosi per un obiettivo superiore alla comunicazione della lista Scossa Civica di porre fine all'esperienza di governo al fianco dell'attuale amministrazione è durato poco più di tre anni". E rimarca che "in più di tre anni di amministrazione fallimentare, fatta solamente di annunci e di concretezza pari a zero, si sono persi due consiglieri, almeno una decina di componenti delle liste che hanno scelto di non surrogarli e due assessori che si sono dimessi per loro volontà". Elementi che, per la Lega , conducono dritti a una conclusione perentoria: a Nerviano la maggioranza non esiste più. E, di fronte a un tale scenario, spiega la Lega, l'unica soluzione possibile sembra essere per il sindaco " fare un passo indietro, dare le dimissioni e fare tornare i nervianesi al voto". E tutto, ad avviso della Lega, nella consapevolezza del fatto che "basta girare il paese per percepire il malcontento e l'insoddisfazione che aleggia". Dal canto proprio, la prima cittadina del Municipio dell'ex Monastero degli Olivetani di farsi da parte non ha la minima intenzione e lo fa intendere apertis verbis in una nota nella quale riassume quanto fatto dalla sua giunta nel corso del 2024: "amministrare una comunità- scrive- significa affrontare sfide e superare ostacoli, ma anche saper mantenere la rotta soprattutto nei momenti di difficoltà, la nostra amministrazione ha affrontato negli ultimi mesi situazioni complesse, nate da difficoltà relazionali che si sono rivelate insostenibili per il lavoro di squadra e il rispetto dei ruoli istituzionali, ed è quindi stato necessario assumere decisioni che garantissero coesione e piena operatività all'ente". Colombo spinge fuori dalla gola il rammarico per la decisione di alcuni suoi ex compagni di strada che "hanno scelto di interpretare queste vicende in chiave conflittuale dando vita ad atteggiamenti pretestuosi e a dinamiche volte non a costruire ma a destabilizzare". La prima cittadina nervianese si sofferma poi sulla necessità di "saper distinguere tra la sfera personale e quella pubblica" perché, prosegue, "la responsabilità che ci è stata affidata dai cittadini richiede scelte mature, scevre da condizionamenti, lucide e sempre orientate al bene comune nel rispetto dell'impegno che si è assunto, imponendo al consigliere comunale di guardare oltre gli interessi individuali superando dinamiche che potrebbero offuscare la chiarezza del proprio giudizio". Colombo snocciola alcune cifre a supporto della sua attività amministrativa tra cui la recente approvazione di un bilancio di 22 milioni di Euro e l'elaborazione di un piano socioassistenziale da oltre due milioni e mezzo di Euro "pensato per sostenere coloro che più hanno bisogno del nostro aiuto e della nostra solidarietà". E sfodera parole d'ordine precise per quanto concerne il futuro dell'attività amministrativa della sua compagine governativa: "abbiamo un programma di opere pubbliche per circa sei milioni di Euro - prosegue- destinati a trasformare la nostra città riqualificando scuole, migliorando le infrastrutture e i luoghi d'aggregazione e offrendo nuove opportunità di sviluppo del territorio, questi sono gli aspetti che devono guidarci , oggi e in futuro".

