Lega-Amministrazione: valutazioni differenti

Con l'Amministrazione comunale va all'unisono su un solo punto: il cosiddetto Fungo di Garbatola esige di essere rimesso a nuovo. Su tutto il resto, però, la valutazione della Lega di Nerviano rispetto a quella della giunta diverge ampiamente. "Quando si dice che finalmente si realizzeranno delle opere pubbliche a beneficio della collettività - si legge in una nota diffusa dal Carroccio - un impegno rimasto disatteso per oltre tre decenni, si omette di dire che questo non era possibile prima, semplicemente perché l'immobile era finito all'asta per una procedura fallimentare. Quando poi si dice che l'intervento che si sta realizzando viene fatto nel totale rispetto del Pgt vigente, occorre sottolineare che lo stesso è stato approvato dalla precedente Amministrazione comunale". Che era, appunto, guidata dalla Lega con Massimo Cozzi nel ruolo di sindaco. La Lega precisa poi che "Quando si dice che si incassano 990 mila euro di opere pubbliche, non si dice volutamente che stiamo parlando di una cifra già prevista dalla vecchia convenzione del 2009". Il dissenso del Carroccio rispetto alle scelte dell'Amministrazione abbraccia anche le cosiddette opere compensative ovvero la nuova pista ciclabile di Garbatola e la riqualificazione di piazza Italia. "Non si dice - prosegue il comunicato - che non verranno più realizzate la tanto attesa pista ciclabile che porta verso la chiesa della Madonna di Dio il sa e la rotatoria per mettere in sicurezza l'ingresso sul Sempione venendo da viale Europa, stiamo parlando della rinuncia a quella che riteniamo una delle piste ciclabili più importanti e urgenti del territorio". La Lega conclude esprimendo la sua perplessità anche sulla valutazione della giunta sull'intervenuta non priorità della rotatoria in località la Guardia.

