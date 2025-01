"Perchè la guerra?"

Un momento di confronto, riflessione e spiegazione. Sabato 1 febbraio, alle 16 in Villa Rusconi a Castano, organizzata dal Centro Filippo Buonarroti, ANPI Coordinamento Castanese e Casa del Popolo della Pace, con il patrocinio del Comune, la conferenza “Perché la guerra?”. Intervengono il giornalista Domenico Quirico, Gilberto Lupo (Centro Filippo Buonarroti) e Carlo Antonio Barberini (Centro Filippo Buonarroti).

