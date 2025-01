Polizia locale: riconoscimenti e bilancio attività

Per la prima volta, una spiegazione ben dettagliata e accurata ha permesso di delineare un quadro complessivo del lavoro fin qui svolto con un’analisi attenta in numeri e dinamiche.

In occasione di San Sebastiano il Comando di Polizia locale cuggionese, guidato dal comandante Ezio Villa, con il sindaco Giovanni Cucchetti e l’assessore alla sicurezza Sergio Berra hanno voluto tracciare un bilancio delle attività svolte e dei progetti futuri. “Il nostro obiettivo non è solo sanzionare le contravvenzioni per il codice della strada - spiega il comandante Villa - ma anche svolgere controlli burocratici e porre l’attenzione sulla formazione e prevenzione. Per la prima volta, una spiegazione ben dettagliata e accurata ha permesso di delineare un quadro complessivo del lavoro fin qui svolto con un’analisi attenta in numeri e dinamiche. E partiamo proprio dalle attività: nel 2024 son state effettuate ben 2180 sanzioni (nel 2023 furono 1671): di queste ben 1995 per divieto di sosta e solo 185 per la circolazione (revisione, controsenso, assicurazione, ecc). “L’aumento di 509 sanzioni rispetto al 2024, pari a oltre il 30%, è sinonimo di maggiore presenza sul territorio, considerata la non disponibilità di strumenti di controllo da remoto”. A breve nelle vie di accesso paese saranno inoltre attivati i ‘varchi’ per il controllo da remoto dei veicoli in transito. Durante l’incontro son inoltre stati premiati gli agenti Pellegatta, Venturini e Tunici per gli anni di servizio.

