La tradizione del dialetto

Appuntamento, beh... neanche a dirlo al Centro Anziani di Vanzaghello. Tutti insieme, allora, per quello che è ormai e sempre più un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative dell’importante realtà cittadina. Riscoprire e mantenere vive le tradizioni. Così, anche in questo 2025 ecco che si è festeggiata ‘La giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali’. L’occasione per ritrovarsi, stare insieme e far rivivere usi e parlate di una volta. Un pomeriggio, alla fine, che ha visto da una parte il racconto appunto della vita di una volta attraverso alcune letture, dall’altra un momento di intrattenimento con i ragazzi delle scuole del paese.

DIALETTO... AL CENTRO ANZIANI



