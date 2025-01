Fermata banda criminale

Una banda di cittadini albanesi, si sono visti porre un muro alla loro attività criminosa grazie a un'operazione compiuta dal Comando di Polizia Locale.

Si erano specializzati nel compiere furti nelle abitazioni di mezza Italia. Adesso loro, una banda di cittadini albanesi, si sono visti porre un muro alla loro attività criminosa grazie a un'operazione compiuta anche con la collaborazione del Comando di Polizia Locale di Bareggio. Che, per questo, ha ricevuto pubblicamente i ringraziamenti dalla questura di Padova. "L'attività del nostro comando - afferma in una nota con legittima soddisfazione il sindaco Linda Colombo - attraverso gli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio comunale e la conoscenza del territorio da parte degli agenti, ha permesso di identificare uno dei malviventi e di recuperare parte della refurtiva". Colombo ha poi ringraziato i vigili del Comando cittadino "per la professionalità che dimostra ogni giorno".

