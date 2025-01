Bernate: sala del camino intitolata a don Angelo

In occasione del primo anniversario della scomparsa di don Angelo Ripamonti, la comunità di Bernate Ticino si stringe nel ricordo affettuoso del suo parrocco durante la Santa Messa delle 10.45 di domenica 19 gennaio. Durante la celebrazione verrà inoltre benedetta e poi posizionata la targa proprio in ricordo di don Angelo, a cui verrà intitolata una delle tre Sale Nobili. Un gesto simbolico che vuole racchiudere tutta la riconoscenza verso un pastore che ha amato così tanto Bernate da impegnarsi nel profondo affinchè i tesori della Canonica potessero tornare all'antico splendore grazie al restauro. Artefice e promotore del progetto, don Angelo è ricordato con affetto da tutta a comunità di Bernate Ticino con cui ha condiviso un tratto del suo cammino di vita consacrata.

