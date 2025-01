Educatori: 2 giorni a Lucca

Il 27 e 28 dicembre, la Comunità Pastorale in Binda, che comprende i Comuni di Turbigo, Nosate, Robecchetto e Malvaglio, ha organizzato una due giorni all’insegna della fraternità e della condivisione per gli educatori e i giovani della parrocchia. L'iniziativa, promossa con l'obiettivo di rafforzare il legame tra i vari gruppi educativi, ha visto la partecipazione attiva di alcuni ragazzi, don Matteo e suor Marta, figure centrali nella guida spirituale e educativa della comunità. Le due giornate sono state scandite da momenti di riflessione, preghiera e attività di gruppo, che hanno permesso ai partecipanti di confrontarsi e condividere esperienze e idee.

