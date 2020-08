Una piazza pensata dai bambini

La rinascita di piazza Francesco della Croce ha il colore smagliante delle giovani generazioni che hanno dato fondo alle loro riserve di fantasia e di pianificazione.

I bambini ci hanno messo la creatività, il comune la disponibilità a farla rendere loro concreta. E così la rinascita di piazza Francesco della Croce ha il colore smagliante delle giovani generazioni che hanno dato fondo alle loro riserve di fantasia e di pianificazione per rendere lo slargo dairaghese luccicante. E la cosa mette decisamente un sorriso di soddisfazione sul volto del primo cittadino Paola Rolfi: "è in fase di realizzazione - spiega - il progetto di riqualificazione dell'area verde di piazza Francesco della Croce elaborato dai bambini di quarta e quinta elementare che hanno dato vita alla progettazione partecipata". Il lavoro, intenso, copioso e coordinato da Valentima Milazzo della cooperativa "In città" e si è articolato in otto incontri. "Dalle loro idee- prosegue il sindaco - sono emerse non solo la richiesta di alcuni nuovi giochi ma anche l'esigenza di spazi aperti in cui giocare liberamente e di aree relax. Come amministrazione abbiamo fortemente creduto in questa nuova modalità di progettazione fondata sul protagonismo diretto e non mediato dei bambini". Che non hanno posto l'attenzione soltanto sull'aspetto ludico, pur massimamente rilevante per la loro fascia d'età, ma anche sull'esigenza di rendere quello spazio gradevole e fruibile su un più complessivo piano ambientale e di socialità. Insomma, sotto il cielo di Dairago i ragazzi hanno le idee ben chiare su quelle che ritengono essere le priorità del loro paese. E, lungi dall'averle soltanto, le mettono anche in pratica.

