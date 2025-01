Targa per i turbighesi deportati

Una targa per ricordare e commemorare i cittadini turbighesi deportati nei campi di concentramento nazisti e tutte le vittime dell'olocausto.

Una targa per ricordare e commemorare i cittadini turbighesi deportati nei campi di concentramento nazisti e tutte le vittime dell'olocausto. Ecco, allora, la sua posa (che dovrebbe essere nei pressi del cimitero), in occasione della Giornata della Memoria. Tutto ha inizio con un’istanza presentata ad ottobre da Simone Meazza e Vasco Aggravi “Ce n’era anche un'altra precedente, quando facevamo parte del circolo di Turbigo e Nosate del Partito Democratico, in cui si chiedeva al Comune di mettere le cosiddette pietre d’inciampo. Ma visto che questo non è stato possibile, appunto nei mesi scorsi, come singoli cittadini in quanto non più appartenenti al PD, abbiamo voluto presentare una seconda istanza, stavolta appunto per una targa commemorativa”. E da parte dell’Amministrazione comunale ecco che è arrivata risposta positiva alla richiesta. “Ringraziamo l'Amministrazione per averla accolta, a tutela della memoria storica del nostro paese”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!