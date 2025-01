Presepe vivente... e befana!

Lunedì pomeriggio dopo i vesperi dell'Epifania e il bacio a Gesù bambino... il corteo dei magi arriverà in Villa Annoni per il presepe vivente e l'arrivo della befana!

Il prossimo 6 gennaio 2025, la comunità di Cuggiono si riunirà per celebrare l'Epifania con una serie di eventi organizzati dalla Parrocchia San Giorgio Martire, il Corpo Bandistico Santa Cecilia e le Associazioni locali. Un'occasione speciale che unirà fede, tradizione e momenti di festa per grandi e piccoli.

La giornata inizierà alle ore 15 presso la Basilica di San Giorgio con i Vespri dell'Epifania e il tradizionale bacio a Gesù Bambino, un gesto simbolico e pieno di significato per i fedeli.

A seguire, prenderà vita una suggestiva corte dei Magi, che si muoverà in direzione di Villa Annoni. Qui, i Magi arriveranno al presepe vivente, offrendo il loro omaggio alla Natività in un'atmosfera che ricorda i tempi biblici, grazie alla partecipazione di figuranti in costume.

La celebrazione si concluderà con un momento di festa dedicato soprattutto ai bambini: l'atteso arrivo della Befana, che porterà gioia e doni ai più piccoli.

Questo evento rappresenta un'importante tradizione per Cuggiono, in grado di coinvolgere tutta la comunità e regalare un'occasione di condivisione e allegria.

