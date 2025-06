La riqualificazione di piazza Mazzini

Lavori di riqualificazione di Piazza Mazzini. Nello specifico, gli interventi vedranno la realizzazione di nuove aiuole attrezzate a prato, la formazione di un nuovo attraversamento pedonale nella parte centrale, la formazione di aree pedonali protette in corrispondenza dell’attraversamento pedonale centrale con la posa di nuovi elementi di arredo urbano e la realizzazione di nuovi stalli per le autovetture.

Lavori di riqualificazione di Piazza Mazzini. Nello specifico, gli interventi vedranno la realizzazione di nuove aiuole attrezzate a prato, la formazione di un nuovo attraversamento pedonale nella parte centrale, la formazione di aree pedonali protette in corrispondenza dell’attraversamento pedonale centrale con la posa di nuovi elementi di arredo urbano e la realizzazione di nuovi stalli per le autovetture. I lavori saranno suddivisi in 4 fasi: per le fasi 1 e 2 non sarà necessario apportare modifiche alla circolazione stradale, in quanto saranno mantenuti i calibri minimi richiesti per garantire la circolazione veicolare a doppio senso di marcia. Sarà comunque necessario sospendere momentaneamente la circolazione stradale per la realizzazione del nuovo attraversamento pedonale, durante la quale si prevede la sostituzione della pavimentazione stradale e la posa di due cavidotti. Per le fasi 3 e 4 sarà necessario istituire un senso unico alternato provvisorio, in quanto la ridotta larghezza della carreggiata non consentirà la circolazione veicolare a doppio senso di marcia. Gli stalli auto presenti lungo i marciapiedi e in corrispondenza delle aree di cantiere non saranno utilizzabili e non sarà pertanto possibile effettuare soste e fermate in corrispondenza di tali zone. Verrà istituito un posto auto disabili provvisorio. Sarà, comunque, consentito il transito dei pedoni lungo i marciapiedi, ad eccezione delle aree di cantiere delimitate con opportuna recinzione provvisoria; l’accesso e l’uscita dei residenti dalle proprie abitazioni (l’utilizzo degli accessi carrabili sarà consentito compatibilmente con il programma dei lavori da eseguire).

