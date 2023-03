L'asilo nido di Casate nominato 'Le coccinelle'

Lo scorso 4 marzo, l’Amministrazione Comunale di Bernate Ticino ha ribattezzato l’asilo nido comunale ‘Le coccinelle’. Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco Mariapia Colombo e l’ex primo cittadino Osvaldo Chiaramonte, oltre a molti genitori e bimbi e il parroco don Germano.

Lo scorso 4 marzo, l’Amministrazione Comunale di Bernate Ticino ha ribattezzato l’asilo nido comunale ‘Le coccinelle’. La scelta del nome – Le coccinelle - richiama la natura e l’ambiente che circonda la struttura, diventata ormai dimora dei piccoli animaletti portaforutna. Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco Mariapia Colombo e l’ex primo cittadino Osvaldo Chiaramonte, oltre a molti genitori e bimbi. Presente anche il parroco don Germano per la benedizione solenne e il responsabile di Sodexo, azienda che gestisce il servizio, insieme all’intero staff della società. Una realtà, quella dell’asilo nido, che in pochi anni è diventata punto di riferimento di tante famiglie bernatesi e non che si affidano ad un servizio d’eccellenza e di qualità, fiore all’occhiello di tutta la comunità. L’orgoglio per il momento importante racchiuso nelle parole del primo cittadino: “...abbiamo organizzato una cerimonia semplice e sobria pensata per mettere al centro un’eccellenza che il comune di Bernate può vantare. La scelta del nome è arrivata in collaborazione con le educatrici, colonne portanti del nido. La cerimonia è stata inserita nel contensto dell’open day per permettere anche alle future famiglie che usufruiranno del servizio di conoscere la realtà del nido Le coccinelle”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!