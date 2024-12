La magia del Natale lungo il Naviglio

La cittadina è stata animata da più di 130 bancarelle, offrendo un vasto assortimento di artigianato, ingegno creativo, gastronomia e proposte delle associazioni locali.

Boffalora sopra Ticino ha accolto con entusiasmo una delle sue iniziative più attese dell’anno: i Mercatini di Natale. La giornata, che si è svolta dalle 9.00 alle 19.00, ha visto una partecipazione straordinaria, attirando visitatori da tutta la zona grazie a un programma ricco e variegato. La cittadina è stata animata da più di 130 bancarelle, offrendo un vasto assortimento di artigianato, ingegno creativo, gastronomia e proposte delle associazioni locali. Gli stand hanno incantato i visitatori con idee regalo uniche, decorazioni natalizie e prodotti tipici. Non sono mancati i sapori tradizionali e internazionali, grazie alla presenza dello street food che ha proposto piatti dall’Italia e dal mondo. Tra le specialità più apprezzate, la polenta preparata dal Club Alpino Italiano e i bruscitt serviti dall’Associazione Al Muron, che hanno riscaldato i cuori e i palati dei presenti. L’atmosfera natalizia è stata resa ancora più magica dalle note della Banda di Boffalora e dalle voci emozionanti di Erato’s Voice, che hanno allietato i visitatori con brani tipici del periodo. I più piccoli hanno trovato un angolo di gioia e divertimento grazie alla presenza di Babbo Natale e dei suoi Folletti, che hanno animato la giornata con giochi e sorrisi. Alle 10.30 in Piazza IV Giugno, l’Amministrazione Comunale ha reso omaggio alle famiglie con la consegna del Bonus Bebè ai genitori dei bambini nati nel 2024, un gesto simbolico di vicinanza e sostegno. Successivamente, alle 11.30 presso la Sala Mons. Portaluppi, si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi di merito agli studenti che si sono distinti per il loro impegno e i risultati raggiunti, celebrando il valore dell’istruzione e del talento.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!