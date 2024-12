Le grandi feste in piazza

Bambini e genitori hanno potuto immergersi in un mondo di racconti incantati, popolato da storie di magia, amicizia e speranza.

Le iniziative organizzate nel weekend del 7 e 8 dicembre ad Arconate hanno riscosso un successo straordinario, regalando momenti di gioia e condivisione a tutta la comunità. La giornata di sabato si è aperta alle 10.30 in biblioteca con “Fiabe sotto l’albero”, un appuntamento pensato per i più piccoli. Bambini e genitori hanno potuto immergersi in un mondo di racconti incantati, popolato da storie di magia, amicizia e speranza. In serata, la magia è proseguita con il Concerto del Corpo Bandistico “S. Cecilia” nella suggestiva cornice della Chiesa Parrocchiale. Le melodie natalizie eseguite dalla banda hanno emozionato i presenti, creando un clima di intima bellezza e anticipando lo spirito delle festività. Domenica la festa si è spostata in Piazza Libertà, che per l’occasione si è trasformata in un vivace mercato natalizio. Tra decorazioni, prodotti artigianali e idee regalo, i visitatori hanno potuto passeggiare tra le bancarelle, immergendosi in un’atmosfera di festa. Nel pomeriggio, l’allegria è stata amplificata dalle voci dei bambini e dei ragazzi delle scuole, che alle 15.30 hanno intonato canti natalizi, regalando un momento di dolcezza e genuinità. Alle 16.00, l’arrivo di Babbo Natale ha entusiasmato i più piccoli, che hanno avuto l’opportunità di incontrarlo e condividere i loro desideri. La musica ha continuato a essere protagonista con l’esibizione del Coro Gospel “Flowing Spirit” alle 16.30. Il momento più atteso è arrivato alle 17, con l’accensione ufficiale dell’albero di Natale. La piazza si è illuminata della luce brillante dell’albero, simbolo di speranza e unione. L’evento si è concluso in grande stile con la distribuzione di una deliziosa cioccolata calda offerta dal Gruppo Folkloristico Arconatese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!