Arriva la videosorveglianza

Giovedì 12 dicembre alle 21 nella sala Marietti del comune si terrà la riunione operativa conclusiva.

Via libera. Anche sotto il cielo di Bareggio, il progetto di controllo di sorveglianza del vicinato diventerà realtà. Giovedì 12 dicembre alle 21 nella sala Marietti del comune si terrà la riunione operativa conclusiva. "Si tratta - spiega in una nota il sindaco Linda Colombo - di uno strumento di prevenzione contro la criminalità che ha l'obiettivo di aumentare la soglia di attenzione rispetto a eventi anomali che dovranno essere segnalati alle Forze di Polizia". Nessuna ronda o giustizia fai da te, quindi, ma un'azione di raccordo con le Forze dell'Ordine nel caso in cui si ravvedano episodi o personaggi sospetti sul territorio. "Il paese - prosegue Colombo - sarà suddiviso in zone e ogni zona avrà dei referenti che comunicheranno poi direttamente con le Forze dell'Ordine e con l'assessore alla sicurezza Roberto Lonati". Il primo cittadino invita i bareggesi ad aderire in gran numero rivolgendosi al Comando di Polizia Locale.

