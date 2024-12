Castano: Natale in parata!

"3, 2, 1..." via alla magia del Natale. Come si dice "che la festa", o meglio le feste abbiano inizio. Castano ha dato il via al periodo più magico dell'anno con una parata.

"3, 2, 1..." via alla magia del Natale. Come si dice "che la festa", o meglio le feste abbiano inizio. Animazione, luci, colori, musiche e ovviamente non poteva mancare Babbo Natale con i suoi aiutanti, e assieme anche gli sbandieratori di Legnano e il corpo musicale Santa Cecilia, per un pomeriggio che ha saputo davvero conquistare tutti. È cominciato ufficialmente anche a Castano il periodo più speciale dell'anno. Prima, allora, tutti in via Lonate e da qui è partita la parata per le vie della città, quindi appuntamento in piazza Mazzini per l'accensione delle luminarie. Ma mica è finita qui, perché sono e saranno ancora tanti gli appuntamenti in programma in questi e nei prossimi giorni.

NATALE... IN PARATA!



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!