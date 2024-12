Mimì... da Marcallo a X Factor

Il 3 giugno 2023 al Lombardy Music Contest marcallese parteciparono sei giovani talenti, tra loro una giovanissima ragazzina che ora ha trionfato a X Factor.

Una bellissima storia di riscatto, talento, speranza, doti, coraggio... ce la racconta Marina Roma, ex sindaco di Marcallo con Casone che, durante la sua amministrazione, ha sempre sostenuto e organizzato iniziative per i più giovani.

"Sabato 3 giugno 2023, sono passati diciotto mesi ma sembra passata una vita.

A Marcallo con Casone si svolge un evento particolare, il Lombardy Music Contest, un piccolo talent show canoro organizzato dall'allora amministrazione comunale e finanziato interamente da Regione Lombardia tramite il bando Giovani Smart.

Lo scopo di quei finanziamenti provenienti dal Pirellone era di organizzare manifestazioni che valorizzassero i giovani e questo concerto fu la grande sfida che ci ponemmo insieme al progetto giovani in biblioteca.

Partecipano 6 candidati tutti bravi veramente, ma una ragazzina, che quella sera cantò una cover di Amy Winehouse fu davvero speciale, e infatti vinse il primo premio (500 euro da spendere presso un negozio di articoli musicali).

Mimì, quella ragazzina di 17 anni, oggi vince X Factor Italia

Mi viene da pensare che forse abbiamo centrato l'obiettivo del bando e non abbiamo solo realizzato i capricci della Giunta e del Sindaco. Complimenti Mimì, il futuro è dalla tua.

