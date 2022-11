Il Coro VisCanti a Marcallo

Si è svolto il primo evento nell’ambito del nuovissimo progetto dedicato ai giovani del territorio, denominato 'GiovenTU', con il suggestivo Coro VisCanti.

Nella serata di domenica 20 novembre si è svolto il primo evento nell’ambito del nuovissimo progetto dedicato ai giovani del territorio, denominato “GiovenTU”. Si tratta dell’ambizioso programma di iniziative realizzato dal Comune di Marcallo con Casone in partnership con ben 10 realtà della zona e finanziato dal bando Giovani SMART (SportMusicaARTe) di Regione Lombardia.

Ad aprire le danze ci ha pensato il Coro VisCanti, associazione musicale marcallese composta da talentuosi coristi e musicisti. L’evento si è tenuto nella prestigiosa Sala San Marco e ha registrato il tutto esaurito, a dimostrazione dell’importanza che i cittadini hanno riservato ad iniziative come questa.

All’evento era presente, oltre al sindaco Marina Roma, anche Stefano Bolognini, assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione per la Regione Lombardia. Bolognini, grande promotore del progetto, si è rivelato entusiasta dell’organizzazione di questo evento che dà il via al progetto GiovenTU:

“Il nostro obiettivo, assieme al sindaco Marina Roma, è quello di ribaltare il paradigma legato ai giovani che nell’ultimo periodo – ha spiegato Bolognini - vengono presentati in maniera negativa. La maggior parte di loro, però, si impegna, fa volontariato, va a scuola e contribuisce alla convivialità del territorio. Vedere dei giovani che fanno un’esperienza culturale artistica molto bella è motivo di grande orgoglio, e vuol dire che anche dopo la pandemia hanno voglia di impegnarsi, fare qualcosa di bello e stare insieme. A Marcallo -ha concluso l’assessore - trovo sempre tante iniziative e quindi vi ringrazio, sono veramente orgoglioso”.

Il coro, diretto dai maestri Stefano e Marianna, si è esibito in diversi brani, legati soprattutto al nome dell’evento “Inni d’autunno”. Al termine della performance, un lungo appaluso ha testimoniato la soddisfazione del pubblico presente e ha ripagato i grandi sforzi di questi talentuosi coristi e musicisti.

Quali saranno i prossimi eventi? Non vi resta che rimanere sintonizzati sul nostro sito o su quello del Comune di Marcallo con Casone. Stay tuned!

