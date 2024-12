Concerto natalizio a Saronno

Il concerto dell'8 dicembre vedrà la partecipazione di due soprani, Alessandra Carlotta Re e Federica Valente, insieme alla contralto Mirea Marchetto.

La magica atmosfera del Natale a Saronno sarà arricchita quest'anno da un evento culturale d'eccezione: il concerto dell'Orchestra Filarmonica Europea – Sezione Giovani, diretto dal Maestro Marcello Pennuto. Questo appuntamento gratuito, che si terrà presso la Chiesa di San Francesco l’8 dicembre alle ore 21, promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale unico.

Nata nel 2012, l'orchestra è frutto di un ambizioso progetto educativo e artistico. Grazie alla collaborazione con il Centro Musica Albero Musicale di Saronno e il sostegno di diverse istituzioni, coinvolge giovani talenti dai 10 ai 25 anni provenienti da licei musicali e conservatori di tutta la Lombardia e regioni limitrofe. Gli studenti, affiancati da musicisti esperti dell'orchestra “Senior”, affrontano un repertorio vasto e variegato che spazia da Bach e Vivaldi a Beethoven e Mozart.

Figura di spicco della scena musicale, il Maestro Pennuto ha alle spalle una carriera ricca di successi. Diplomato al Conservatorio G. Verdi di Milano in pianoforte, composizione e direzione di coro, ha diretto orchestre di fama internazionale in sedi prestigiose come la Tonhalle di Zurigo e il Musikverein di Vienna. Il suo impegno con l'Orchestra Filarmonica Europea si distingue per la capacità di valorizzare giovani musicisti, offrendo loro una piattaforma per esprimersi e crescere artisticamente.

Il concerto dell'8 dicembre vedrà la partecipazione di due soprani, Alessandra Carlotta Re e Federica Valente, insieme alla contralto Mirea Marchetto. Saranno accompagnati dalle Voci Bianche dell'Albero Musicale e dal Coro Musicumozart di Nerviano, diretto dal Maestro Carlo Roman. Questi ensemble porteranno al pubblico la bellezza della musica corale, che si sposa perfettamente con la spiritualità della stagione natalizia.

