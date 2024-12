'Festa di Natale' in piazza

La magia e l’atmosfera del Natale. Pronti a vivere una giornata di festa, tutti insieme. L’appuntamento, allora, è domenica 8 dicembre in piazza Sant’Ambrogio a Vanzaghello.

La magia e l’atmosfera del Natale. Pronti a vivere una giornata di festa, tutti insieme. L’appuntamento, allora, è domenica 8 dicembre in piazza Sant’Ambrogio a Vanzaghello con la “Festa di Natale”, organizzata dalla Pro Loco Vanzaghello, in collaborazione con il Comune. E, come si dice, non ci sarà davvero tempo di annoiarsi, perché tanti saranno gli eventi in programma. Dalle 10 alle 18, infatti, in piazza e nelle vie del centro ecco il Mercatino Natalizio con creativi, associazioni e commercianti. Quindi, spazio allo street food Pro Loco e al mini luna park. Poi, dalle 11 alle 18 esibizione dello zampognaro; dalle 11 alle 12 “Babbo Natale in un click” e sempre dalle 11 alle 12 esibizione live di Musikademia. Nel pomeriggio, invece, dalle 14.30 “Fin Fer Folk” (musica live), dalle 16 trampoliere con ali luminose (“La banda del sogno perduto”), alle 16.30 accensione dell’albero di Natale, alle 16.45 coro dei bambini di Vanzaghello e Piccolo Coro San Paolo di Milano. E alle 17.30 spettacolo di fuoco “La banda del sogno perduto”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!