"Indennità troppo alte"

L'ex primo cittadino si riferisce alle indennità di carica di sindaco e assessori che, a suo avviso, dovevano essere pubblicizzati ma non lo sono stati.

Ci sono stati, ma non hanno fatto rumore. E per Massimo Cozzi, ex sindaco e consigliere comunale della Lega ora sui banchi dell'opposizione nel consiglio comunale di Nerviano, questo non va bene. L'ex primo cittadino si riferisce alle indennità di carica di sindaco e assessori che, a suo avviso, dovevano essere pubblicizzati ma non lo sono stati. "Sommando tali quote all'indennità di funzione del Presidente del consiglio comunale - afferma Cozzi in una nota - tocchiamo la cifra record di 132.894 Euro". Numeri che, rimarca l'ex sindaco, sono ben superiori a quelli del periodo nel quale era lui ad amministrare la città: "basta andare a riprendere le delibere di giunta - spiega - per verificare che la precedente amministrazione, nei suoi ultimi due anni in carica, ovvero 2020 e 2021, ha toccato 98.072 e 106.930 Euro, quando chi amministra era all'opposizione faceva annunci in pompa magna con comunicati e annunci sui social, oggi che sono in carica questo non accade più, non faremo passare sotto silenzi questi argomenti, era facile criticare quando si era all'opposizione e lo è ora molto meno agire concretamente quando si va ad amministrare un comune".

