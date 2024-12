'Accendiamo le luci'

Una due giorni di iniziative per grandi e piccini che promette di rendere l’attesa delle festività ancora più magica.

Con l’arrivo di dicembre, le strade si illuminano di luci, le case si vestono a festa, e l’atmosfera natalizia inizia a riscaldare i cuori. Anche quest’anno, Arconate si prepara a celebrare il Natale con un evento speciale, “Accendiamo il Natale”, una due giorni di iniziative per grandi e piccini che promette di rendere l’attesa delle festività ancora più magica.

Sabato 7 dicembre: fiabe e musica per entrare nel clima natalizio

La manifestazione prenderà il via sabato 7 dicembre alle ore 10.30 con un appuntamento dedicato ai più piccoli: “Fiabe sotto l’albero” in biblioteca. Un momento speciale in cui i bambini potranno immergersi in mondi incantati attraverso racconti che parlano di magia, amicizia e speranza.

La giornata si concluderà con un momento musicale d’eccezione: alle ore 21, nella suggestiva cornice della Chiesa Parrocchiale, si terrà il Concerto del Corpo Bandistico “S. Cecilia”. Le note della banda riempiranno l’aria di melodie natalizie, regalando emozioni uniche e anticipando lo spirito delle festività.

Domenica 8 dicembre: mercatini, canti e l’accensione dell’albero

La domenica sarà dedicata alla festa in piazza. La giornata inizierà con i tradizionali mercatini natalizi in Piazza Libertà, dove sarà possibile passeggiare tra bancarelle cariche di decorazioni, prodotti artigianali e idee regalo.

Alle 15.30, la piazza risuonerà delle voci dei bambini e dei ragazzi delle scuole, che si esibiranno in canti natalizi, donando un tocco di dolcezza e genuinità all’evento. Poco dopo, alle 16.00, Babbo Natale farà il suo arrivo, pronto a incontrare i più piccoli e ascoltare i loro desideri.

Alle 16.30 sarà il turno del Coro Gospel “Flowing Spirit”, che con le sue potenti voci regalerà un’esibizione ricca di energia e calore. Infine, il momento più atteso: alle 17.00 tutti i presenti si riuniranno per l’accensione ufficiale dell’albero di Natale, che illuminerà la piazza con la sua luce brillante, simbolo di gioia e speranza.

Per concludere la giornata, il Gruppo Folkloristico Arconatese offrirà una deliziosa cioccolata calda, perfetta per riscaldarsi e condividere un momento di convivialità con amici e familiari.

“Accendiamo il Natale” non è solo un evento, ma un’occasione per vivere insieme lo spirito natalizio, per riscoprire il valore della condivisione e del calore umano. È un invito a lasciare per un attimo da parte la frenesia quotidiana e a ritrovarsi come comunità, circondati dalla magia del Natale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!