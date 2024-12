Battuta anche Melendugno

Davvero esaltante il bilancio biancorosso della Futura Volley al termine del girone di andata: sei vittorie consecutive e addirittura otto risultati utili a fila.

Una domenica davvero bestiale quella vissuta dalla Futura Volley, capace di prendersi i tre punti sul campo della Narconon Melendugno grazie ad una prestazione tutta cuore e carattere. Dopo due set vinti senza difficoltà, le ragazze di coach Alessandro Beltrami hanno accusato un passaggio a vuoto nel terzo parziale, dal quale però sono riuscite ad uscire di squadra, mostrando grande cinismo nel punto a punto della quarta frazione che ha deciso il match.

MVP della gara è Sofia Monza, attenta e lucida nelle scelte, capace di mandare in doppia cifra Zanette (16 punti), Enneking (16 col 51%) e Rebora (10 con 3 muri).

Nel dopo partita, tutti a seguire il finale della sfida tra Trento e Cremona, che per qualche minuto ha visto le Cocche accarezzare il primo posto. Nessuna delusione però alla fine, con Busto Arsizio che rosicchia ancora un punto all’Itas agganciandola a quota 21 in vetta.

Davvero esaltante il bilancio biancorosso al termine del girone di andata: sei vittorie consecutive e addirittura otto risultati utili a fila. Un ottimo viatico in vista dell’inizio della seconda parte della regular season e dei quarti di finale di Coppa Italia. Definiti infatti gli accoppiamenti, con Rebora e compagne che, forti del fattore-campo, attenderanno Macerata.

