Battocletti terza nella ‘Cinque Mulini’

La 92^ edizione della Cinque Mulini, la Signora del cross, organizzata ieri dall’Us San Vittore Olona 1906, è stata appannaggio degli atleti africani. Nella gara maschile da rimarcare un podio con tripletta keniana, a conferma di uno strapotere di questi fuoriclasse del cross country internazionale: il primo posto è di Matthew Kipruto, seguito nell’ordine d’arrivo da Alamisi e Kipsang. Migliore degli azzurri Neka Crippa, giunto però solamente undicesimo, accusando un distacco di un minuto dal vincitore dell’edizione di quest’anno della Cinque Mulini. C’è ancora molto da lavorare e non è affatto semplice colmare un gap del genere. Nella gara femminile da segnalare almeno il terzo gradino del podio per l’azzurra Nadia Battocletti, che ha fatto tutto il possibile, cogliendo un piazzamento prestigioso nella gara sanvittorese.

