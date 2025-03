Arteterapia in Casa Famiglia

Nuova puntata del ‘Progetto Gentilezza’ in Casa Famiglia a San Vittore Olona con gli studenti delle Scuole Medie “ICS Carducci” del paese.

Lo scorso giovedì 20 Marzo, infatti, si è realizzato un nuovo ed importante scambio intergenerazionale improntato sulle “pratiche gentili”

“Le classi prime e le classi seconde hanno lavorato nel mese di novembre su un’unità didattica intitolata “Il potere della gentilezza”- spiegano i docenti della ICS Carducci che hanno accompagnato i ragazzi in questa esperienza - La finalità era far riflettere gli alunni sugli effetti che i diversi modi di rapportarsi hanno su di sé e sugli altri. Noi insegnanti abbiamo pensato di non fermarci alla riflessione, ma di dare concretezza alla gentilezza visitando i Residenti della RSA: perché la sensibilità è alla base della gentilezza”.

Il progetto che vede anche il coinvolgimento del Comune e dell’Associazione ‘Cor et Amor’ ancora una volta ha dimostrato come la struttura socio sanitaria di Fondazione Mantovani sia quanto mai al centro della comunità e del tessuto sociale di San Vittore Olona.

“Una Casa Famiglia sempre aperta – ha sottolineato la Coordinatrice Giuliana Soldadino – che ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa così coinvolgente per tutti i nostri Residenti che hanno collaborato con gli studenti nella realizzazione dei lavori”.

In particolar modo, l’arteterapeuta ha presentato il progetto ‘Comunicazione Silenziosa’. I Residenti attraverso un lavoro di coppia con gli studenti hanno instaurato un dialogo davvero molto speciale con l’utilizzo di fili di lana colorata fatti scorrere dentro ai fori di un piccolo telaio realizzando così un disegno reale o astratto. “La fantasia e la creatività in questo caso – concludono dall’Equipe Animativa della Casa Famiglia – in una modalità di espressione del tutto particolare che si è rivelato il trait d’union perfetto in questo legame tra Residenti e ragazzi. Una giornata positiva, emozionante ma soprattutto capace di creare relazioni andando oltre la differenza d’età, trasformata questa volta in autentica ricchezza reciproca”.

