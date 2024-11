Attenzione agli immobili comunali

Venegoni: "Si procederà alla rimozione delle barriere architettoniche, rendendo i bagni più accessibili".

Il Comune di Ossona si è attivato per la sistemazione di alcuni immobili comunali: “Dopo essere intervenuti sulla riparazione dei bagni maschili situati al primo piano della scuola secondaria di primo grado, che per mesi erano rimasti inagibili, e sull’impermeabilizzazione del tetto dell’edificio in via Marconi, con la delibera di Giunta abbiamo ritenuto necessario intervenire anche su tre appartamenti degli alloggi di via Baracca. In particolare, si procederà alla rimozione delle barriere architettoniche, rendendo i bagni più accessibili.

