Croce Azzura: 35 anni di storia

Sono 35 anni per la Croce Azzurra di Ossona che domenica 2 Marzo festeggia l’anniversario dalla fondazione con il tradizionale pranzo tra i volontari dell’associazione e quest’anno anche con una nuova vettura pronta a entrare in servizio. La Croce Azzurra di Ossona entra nell’Associazione Volontari Abbiatensi Croce Azzurra creando la sua sezione nel 1990 e affiancandosi alle altre 18 sezioni dell’ovest milanese. Tra i servizi richiesti dal Comune e le richieste che arrivano direttamente dai cittadini, l’associazione copre tutto il territorio. Da quest’anno, i servizi saranno agevolati anche dalla nuova auto che è entrata a far parte del team proprio in occasione dell’anniversario e che ha ricevuto l’onore della benedizione di Don Andrea, parroco di Ossona. L’associazione non festeggia solamente un anniversario, ma 35 anni di impegno e dedizione sul campo: solo l’anno scorso sono stati svolti più di 2000 servizi, circa 10 al giorno, per un totale di 47.000 chilometri. I 40 volontari, di cui 30 autisti e 10 accompagnatori.

