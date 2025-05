Una giornata tra animali, tradizioni, agricoltura, attività e momenti pensati proprio per tutti. La 4^ edizione di 'AIA in Piazza' a Vanzaghello.

Una giornata tra animali, tradizioni, agricoltura, attività e momenti pensati proprio per tutti. La 4^ edizione di 'AIA in Piazza'. Appuntamento il 10 maggio, dalle 10 alle 18 in piazza Pertini a Vanzaghello. Ecco, allora, le bancarelle di creativi, street food, animali d’esposizione, laboratorio di mungitura, antiquariato e modernariato, attrazione per bambini, laboratorio scacchistico e in Biblioteca la mostra “Paesaggi di marcita: dalla terra al latte”. Più nello specifico, il programma vedrà: dalle 11 e per tutta la giornata, laboratorio didattico dedicato alla mungitura della mucca Margherita (a cura dell’Azienda Agricola “Le Cicogne” di Olgiate Comasco); alle 11.15 inaugurazione della mostra d’arte contemporanea presso il C.S.A Vanzaghello (con rinfresco). Alle 13.45 laboratorio scacchistico in Piazza Pertini, con giochi di scacchi creativi e divertenti per bambini. E alle 15.30 “In balia di vento, acqua, caldo – Il viaggio spericolato dei semi”, laboratorio scientifici per bambini. Dalle 18 alle 22, infine, peritivo sotto le stelle con Dj set all’aperto (via Roma). Durante tutta la giornata concerto di “The Rowan Tree” (musica irlandese e scozzese).

