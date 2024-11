UYBA attende Firenze

La Eurotek UYBA Busto Arsizio, forte della sua incredibile serie di risultati, attende infatti un'altra squadra "rognosa" di centro classifica.

L'anticipo televisivo della 10a giornata di andata accende i riflettori sulla e-work arena e su uno degli incontri più interessanti del turno. La Eurotek UYBA Busto Arsizio, forte della sua incredibile serie di risultati, attende infatti un'altra squadra "rognosa" di centro classifica: il Bisonte Firenze, con una gara da recuperare, è a quota 9 in classifica (6 punti in meno delle farfalle) e sta trovando continuità di gioco, nonostante l'inatteso ko di domenica scorsa in casa contro Perugia. La squadra allenata da Bendandi nelle giornate precedenti ha con Roma ed è stata capace di andare a punti anche con Milano e Chieri (con entrambe sconfitta al quinto set). Il team toscano si presenterà a Busto Arsizio con Battistoni in regia in diagonale con Malual (30 punti contro Roma e 23 con Perugia), Mancini e Butigan al centro, Nervini e Davyskiba in banda, con l'indimenticata ex farfalla tigre Giulia Leonardi nel ruolo di libero.

Coach Barbolini, che a Cuneo ha trovato ottime risposte anche dagli ingressi di Scola e Frosini, dovrebbe partire con il consueto 6+1 composto da Boldini - Obossa, Sartori - Van Avermaet, Piva - Kunzler, Pelloni libero.

Precedenti: 22, con 15 successi bustocchi e 7 fiorentini.

Così Benedetta Sartori: "Sinceramente a Cuneo, nonostante la vittoria e la felicità per i 3 punti conquistati, non abbiamo disputato la nostra migliore partita. Per questo in questa settimana abbiamo lavorato per sistemare le cose che ci riescono meno bene. Mi aspetto con Firenze una partita molto complicata: il Bisonte verrà qua sicuramente agguerrito e con la voglia di vincere, anche per riscattare la sconfitta con Perugia. Vincerà chi saprà stare di più sul pezzo, noi siamo consapevoli di poter fare grandi cose, ma finora abbiamo fatto vedere la nostra miglior pallavolo solo a tratti: speriamo di farlo con più continuità già da sabato".

Start alle 20.30, diretta tv Raisport, streaming su VBTV, aggiornamenti sui social UYBA.

Biglietti per la partita ancora qui (poca disponibilità posti numerati): https://www.vivaticket.com/it/ticket/eurotek-uyba-busto-arsizio-il-bison...

