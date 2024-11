Buscate nel Distretto

Dopo l'appuntamento di ieri sera, oggi ci sarà incontro in sala consiliare a Inveruno e domani incontro a Magnago.

Anche Buscate e l'Amministrazione di Fabio Merlotti crede fortemente nel progetto del 'Distretto del Commercio Alto Milanese'. Nella serata di ieri, martedì 26 novembre, diversi commercianti e amministratori si sono confrontanti con il personale di Comunicare Futuro per approfondire le possibilità e le risorse del Marketplace del Distretto su cui i sei Comuni coinvolti nel Distretto Alto Milanese (Inveruno capofila, e poi Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago) hanno voluto investire e credere fortemente. In questi giorni, infatti, sono in svolgimento diversi incontri territoriali che aiutano a coinvolgere i commercianti e le imprese nella formazione alla digitalizzazione e ai nuovi strumenti digitali. Dopo l'appuntamento di ieri sera, oggi ci sarà incontro in sala consiliare a Inveruno e domani incontro a Magnago.

Altre tappe fondamentali per fare rete e continuare a crescere insieme.

