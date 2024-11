A Buscate si parla di Distretto

Durante l’incontro del 26 novembre verranno illustrate le potenzialità del marketplace digitale e i servizi che ConfCommercio offre alle attività locali.

Martedì 26 novembre alle ore 21, presso la Sala Civica di piazza della Filanda a Buscate si terrà il prossimo incontro del Distretto del Commercio. Questo progetto, promosso in collaborazione tra ConfCommercio, Camera di Commercio e i sei comuni coinvolti (con Inveruno come capofila, e i comuni di Arconate, Buscate, Cuggiono, Magnago e Bernate Ticino), ha come obiettivo l'espansione della rete territoriale tra cittadini e imprese.

Il Marketplace del Distretto è nato per offrire una vetrina online dedicata alle attività commerciali locali, con informazioni utili come orari, contatti, promozioni, oltre a iniziative e proposte dei Comuni aderenti. Questo strumento digitale rappresenta un'opportunità per i commercianti e i cittadini per scoprire e fruire dei servizi del territorio.

Durante l’incontro verranno illustrate le potenzialità del marketplace digitale e i servizi che ConfCommercio offre alle attività locali. Sarà un’occasione per conoscere meglio il progetto e le possibilità di sviluppo per il tessuto economico locale.

